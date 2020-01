Mostre, teatri, relax termale: tutte le cose da fare a Milano nel weekend con super sconti

Ancora un weekend di strepitosi eventi a Milano. Con la possibilità, per i lettori di MilanoToday, di avere biglietti con sconti che arrivano al 40%. Mostre, spettacoli, esibizioni teatrali: ecco tutti i deal e le cose da fare. Attenzione: i tagliandi sono pochissimi, meglio affrettarsi.

Premia e le magnifiche Terme per un weekend di relax

Premia Terme è una moderna struttura inaugurata nell'agosto 2008. L'intero complesso sorge su un'area di 26 mila metri quadri di terreno e si estende per oltre 5.000 mq, con impianti termali curativi e ludici. E' inserito in un contesto architettonico rispettoso delle bellezze ambientali e realizzato attraverso un'attenta interpretazione delle tipologie edilizie dei luoghi: basamento in pietra locale (serizzo), pareti esterne rivestite in legno, una copertura in lastre di beola e grandi aperture vetrate che inquadrano i punti più suggestivi della vallata. Il Centro Benessere La struttura è dotata di un bellissimo Centro Benessere in cui i benefici del Calore si combinano a quelli del Relax grazie alle diverse tipologie di Saune e Bagni Turchi, associati a docce emozionali e vasche di reazione per rinfrescare e tonificare il proprio corpo. A completare il momento di benessere c'è l'Area Relax con comode sedute rilassanti, dove riposare ascoltando una leggera musica diffusa. A diposizione di tutti gli ospiti un'ampia scelta di tisane e qualche snack leggero. Le Piscine Termali E' sempre un momento magico immergersi in acqua calda e lasciarsi cullare dal movimento dell'acqua circondati dal magnifico paesaggio che circonda le Terme di Premia: distese d'erba verde e montagne che si spingono fino al cielo contribuiscono a far ritrovare il benessere e la pace interiore. L'accesso all'area delle Piscine Termali offre un relax completo grazie a vari idromassaggi, getti cervicali e getti plantari per un trattamento di bellezza che unisce acqua e massaggio. Uno dei principali benefici dell'idromassaggio è il favorire l'attenuazione dei dolori alle articolazioni e contribuisce a ridurre lo stress, generando piacere e relax. Il massaggio dell'acqua distende i muscoli, migliora la circolazione, combatte gli inestetismi della cellulite e rilassa il sistema nervoso.

La scuola di cucina a Milano

Gift Card del valore di 90€ valide per acquistare uno dei corsi di cucina da una lezione della prestigiosa Scuola di Cucina Italiana.

Mostra Impressioni d'Oriente

La mostra “Impressioni d’Oriente. Arte e collezionismo tra Europa e Giappone”, illustra attraverso una selezione ampia e diversificata di opere provenienti dall’Italia e dall’estero, lo sviluppo di quel gusto orientato verso il Giappone che pervase la cultura artistica occidentale tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, in particolar modo in Francia e in Italia. In mostra oltre 170 opere tra dipinti, stampe, oggetti d’arredo, sculture e oggetti di arte applicata, provenienti da importanti musei italiani e europei e da collezionisti privati.

La mostra ripercorre la profonda fascinazione che il Giappone ha esercitato sulla cultura occidentale e approfondisce le dinamiche dei complessi scambi artistici che si susseguirono tra il 1860 e il 1900. In particolare la mostra prende in esame il Giapponismo italiano. Nel più ampio contesto del gusto internazionale per il Giappone e della sua influenza sulle arti, come tendenza concentrata soprattutto a Parigi, la mostra si focalizzerà sui maggiori tra gli artisti italiani che caddero nell’incanto del Giapponismo, come Giuseppe De Nittis, Galileo Chini, artista profondamente affascinato dall’Oriente, Vincenzo Gemito, Federico Zandomeneghi e Giovanni Segantini, attivo interprete di immagini che facevano uso di questi stimoli.

Charlie e la Fabbrica di cioccolato Musical

Dal famoso romanzo, uno spettacolo teatrale divertente per tutta la famiglia

Uno di voi al Teatro Martinitt

Questa volta parliamo di uomini: 2019, il tasso di natalità è sempre più basso, il testosterone è in caduta libera, la fertilità maschile è in calo. A questa “drammatica” situazione sembrano voler porre riparo i nostri personaggi: tre uomini e una donna, amici dai tempi dell’università ma ormai più che trentenni. In una girandola comica di “sfortunati eventi”, Maria, giovane insegnante si trova, nella stessa giornata, a fare l’amore con i suoi tre più cari amici: Luca, Gianni e Jacopo, nuovi e antichi amori. Dopo qualche giorno Maria scopre, però, di aspettare un bambino. Terrorizzata, convince e raduna Luca, Gianni e Jacopo in un laboratorio di analisi: uno di loro è sicuramente il padre, ma chi? Sono lì proprio per sottoporsi alla prova del DNA darà la risposta all’angoscioso dilemma… ma la risposta sarà quella che i nostri eroi vorrebbero sentirsi dire?

Volandia, Museo del volo

A Volandia puoi immergerti nella storia dell’aeronautica e dello spazio per una gita indimenticabile che inizia già dal viaggio e dal passaggio in aeroporto. Il museo è diviso in undici aree: le forme del volo, l’ala fissa, l’ala rotante, il padiglione spazio, i droni, gli aeromodelli e l’area bimbi. Racconta l’epopea aeronautica in tutte le sue forme, dai voli pionieristici dei primi del 900 all’avveniristico convertiplano, dalle mongolfiere alla conquista dello spazio lungo un percorso espositivo di oltre 2 km. Volandia è "Parco e Museo", con numerosi spazi – all’aperto ed al coperto – dedicati ai più piccoli e a tutti i bambini che sono in noi: simulatori di volo, planetario didattico, modellini ed un padiglione interamente dedicato allo spazio. Tutto questo a soli 30 minuti da Milano.