Cosa fare a Milano il weekend di Pasqua e Pasquetta 2017

Cosa fare a Milano dal 14 al 16 aprile? Tante le iniziative per passare al meglio questo lungo weekend di Pasqua. Si inizia con l'apertura domenicale della Pinacoteca di Brera (9-13, chiusa a Pasquetta) e del Cenacolo Vinciano (8-13:45, chiuso a Pasquetta, prenotazione obbligatoria). Al Duomo poi, in vista della Pasqua, mercoledì 12 aprile in programma un concerto gratuito aperto a tutta la cittadinanza. A breve tutti i migliori eventi, anche gratuiti, da non perdere.