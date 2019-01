Cosa fare per l’Epifania a Milano: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano nel week-end dell’Epifania?

Tra le iniziative in evidenza nei prossimi giorni: il tradizionale Corteo dei Re Magi da piazza Duomo a Sant’Eustorgio, con oltre cento figuranti in costume storico (domenica); Domenica al Museo con numerosi musei, monumenti e palazzi visitabili gratuitamente (domenica); il comico Andrea Pucci al Teatro Nazionale CheBanca! con In… Tolleranza 2.Zero (domenica); la Befana al Villaggio delle Meraviglie che accoglierà i bambini e donerà caramelle per riempire la tradizionale calza (domenica); la Befana dei Clochard, il tradizionale pranzo per duecento senzatetto organizzato all'Hotel Principe di Savoia (domenica).

Concerti e serate

Tra le serate e i concerti del week-end dell’Epifania: Epifania in Pigiama Party all’Alcatraz, per ballare in pigiama nel locale trasformato in una vera camera da letto (sabato); serata electro-house al Plastic per il primo sabato dell’anno (sabato); Wrong Assessment invites: Sciahri al Dude Club (sabato).

Mercatini e Piste di pattinaggio

Anche per l’Epifania a Milano non mancano i mercatini, anzi, in molti casi è l’ultima occasione per vederli: ultimo week-end del Mercatino natalizio in Piazza Portello e del Darsena Christmas Village (entrambi tutto il week-end); ultimo week-end anche per i mercatini di Natale in Duomo, tra gastronomia e artigianato (tutto il week-end) e per ammirare le luci dell’albero di Natale in Duomo (tutto il week-end). Tra le piste di pattinaggio: ultimo week-end della pista di pattinaggio galleggiante in Darsena (tutto il week-end) e della Pista di pattinaggio galleggiante ai Bagni Misteriosi (tutto il week-end); la pista di pattinaggio in Gae Aulenti (tutto il week-end); Milanofiori On Ice per pattinare a ritmo di musica (sabato e domenica).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti da segnalare: ultimo weekend per scoprire Floating Nativity, la natività ambientata in una scenografia galleggiante sul Naviglio Grande (tutto il week-end); la salita al 31° piano del Pirellone, con la possibilità anche di ammirare la mostra di Francesco Londonio con 60 personaggi del presepe (domenica); Buoni come il pane, la mostra in Triennale dedicata al 120° anniversario di "Pane Quotidiano Onlus" (tutto il week-end); le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano tra i tesori artistici della città (sabato).

Manifestazioni e Incontri

Tra le numerose manifestazioni previste: ultimo week-end della Befana benefica motociclistica, evento di solidarietà coordinato dal Motoclub dei Vigili del Fuoco destinato a raccogliere prodotti per i più bisognosi (venerdì); ultimo week-end per poter degustare la birra Stella Artois nel temporary bar dentro la stazione Centrale, illuminata esternamente con una cascata di luci (tutto il week-end); il Circo Darix Togni con spettacoli acrobatici (tutto il week-end); l’iniziativa Case Milanesi 1923-1973 a Villa Necchi Campiglio, organizzata dal FAI (tutto il week-end); Beyond the Castel, l’esperienza di realtà virtuale al Castello Sforzesco (tutto il week-end).