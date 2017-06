Milano, tre giorni di golf sull'acqua in Darsena

Il golf sbarca a Milano, precisamente sulla Darsena, per una tre giorni che promette tanto divertimento all'insegna di questo sport d'elite.

Le palline da golf hanno così invaso il 'porto' milanese. Un po' per via delle frequenti folate di vento caldo, ma più che altro perché sono stati soprattutto neofiti e curiosi ad affollare uno dei tratti più suggestivi del Naviglio nel giorno dell'inaugurazione The Watergolf Challenge, che da venerdì fino a domenica porta in città rendendolo accessibile a tutti uno sport tradizionalmente giocato solo nei club e nei campi pratica.

COSA FARE NEL WEEKEND

In attesa della ProAm della Regione Lombardia che sabato vedrà partecipare anche alcuni volti noti dello sport, venerdì è andato in scena il taglio del nastro da parte del consigliere della Federgolf Alberto Treves, e dei rappresentanti di 'Bel Vivere' e 'Parking Srl', che hanno ideato e organizzato l'evento patrocinato dal Comune di Milano - gratuito, si attendono trentamila persone in tre giorni -, poi è cominciata la pioggia di palline dalle cinque postazioni di tiro realizzate sul pontile.