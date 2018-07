Cosa fare a Milano dal 13 al 15 luglio

Cosa fare a Milano nel week-end dal 13 al 15 luglio:

(Il cast dello spettacolo Una valigia più Ligera)

Tra le iniziative in evidenza nei prossimi giorni: lo spettacolo teatrale Una valigia più Ligera nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco; Beyond the Castle, un’esperienza di realtà virtuale interattiva per vivere la Milano del Rinascimento; l'anteprima di "Milano CalcioCity" con uno spettacolo del grande narratore sportivo Federico Buffa; I Pomeriggi alle Stelline presso gli Orti di Leonardo.

Concerti e serate

Tra i concerti importanti di questo week-end: Concerto di Coez al Carroponte in occasione di Faccio un casino tour e Fresh Prince Night al Magnolia, con diverse esibizioni dal vivo. Numerose le serate da segnalare: l’Ultima notte al giardino metropolitano, una serata in giardino all’aperto al 4Cento; Insert Coin a Base Milano, con una crew musicale diversa ogni venerdì; Milano Latin Festival che prosegue tra musica e ritmi latini.

Manifestazioni e Incontri

La Bike Night vedrà i più coraggiosi affrontare una pedalata notturna fino al Lago Maggiore; Birra in Villa tornerà con il quinto appuntamento all’insegna del gusto; al Gorla Beer Festival si potranno gustare birre artigianali in compagnia di ottima musica.

Gratis

Da segnalare come eventi gratuiti: lo spettacolo di Federico Buffa come anteprima di “Milano CalcioCity”; Urban Stories Palermo a Mare Culturale Urbano, dedicato alla cultura popolare siciliana; Incontro sugli UFO a WOW Spazio Fumetto.