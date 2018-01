Annullato causa mal tempo "White Dreams", l' Epifania dei Bagni Misteriosi

L'evento in programma per l'Epifania, White Dreams, è stato annullato a causa della pioggia. Sarà invece possibile pattinare, come sempre, nella pista galleggiante dei Bagni.

Lo spettacolo, che si sarebbe svolto nell'arco della giornata, prevedeva l'esibizione itinerante nello spazio di quattro artisti: due trampoliere, una ballerina e un giocoliere.