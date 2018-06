"Who is the king": dal 27 giugno al 31 luglio al Parenti

Who is the King - da William Shakespeare, la serie, progetto di Lino Musella, Andrea Baracco, Paolo Mazzarelli, andrà in scena al Teatro Franco Parenti dal 27 giugno al 31 luglio.

La pièce, visibile nella modalità prove aperte, utilizza otto opere shakespeariane - Riccardo II, Enrico IV parte prima e seconda, Enrico V, Enrico VI parte prima, seconda e terza, Riccardo I - per raccontare alla stregua di una serie tv un secolo di storia dell'Inghilterra. Un ampio affresco vede soccombere le migliori qualità umane davanti alle imperiture dinamiche del potere. Lo spettacolo debutterà poi al Parenti il 9 ottobre con i primi due episodi.