Domenica 9 Aprile 2017 dalle 8.00 alle 19.00 "La Wine festa" in programma a Cologno Monzese, in Via Indipendenza e in piazza XI Febbraio, vuole portare intenditori, appassionati e semplici curiosi alla scoperta dei vini italiani e dei loro abbinamenti. La manifestazione - organizzata da Città in Festa di Milano, con il Patrocinio del Comune di Cologno Monzese - vuole far incontrare cultura, tradizione e tipicità: per la giornata del 9 aprile, la Via Indipendenza ospiterà stand con qualificati prodotti della gastronomia tipica e della tradizione vinicola delle nostre regioni, affiancati da un selezionato mercatino di artigianato. Saranno presenti cantine provenienti da diverse regioni italiana, dall'Emilia, al Veneto, dalla Sicilia alla Toscana. Durante tutta la giornata dell'evento il pubblico avrà la possibilità di poter degustare i vari vini negli stand delle cantine che partecipano all'evento. Ma alla Festa del Vino si potrà anche comprare, prodotti gastronomici provenienti da tutta la nostra penisola, e per gli amanti dell'artigianato vi saranno stand in Piazza XI Febbraio di Artigiani e creativi.