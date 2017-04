"Wired Next Fest 2017": dal 26 al 28 maggio torna il "luna park dell'innovazione"

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio ai Giardini di Porta Venezia torna Wired Next Fest, la tre giorni gratuita, dedicata all'innovazione, che quest'anno avrà per tema l'identità.

Centinaia i relatori che aderiranno per discutere degli effetti dell'innovazione su cultura, scienza, politica e intrattenimento. Come sempre, saranno molti anche gli spettacoli, i concerti e le attività di animazione, tra droni in volo, videogame e stampa 3D. A breve maggiori dettagli.