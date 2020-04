Wired Next Fest 2020: quattro mesi di appuntamenti per un grande evento digitale

Sei eventi web gratuiti in un percorso di quattro mesi: Wired Next Fest cambia volto durante la pandemia, e si trasforma in un evento interamente digital. Un festival on-line della durata di 4 mesi, dal 4 giugno all'11 ottobre, con esperti e opinion leader di rilievo nazionale e internazionale che si confronteranno per raccontare come la scienza, il business, la tecnologia, la ricerca, l’innovazione. Obiettivo? Rispondere alle sfide del cambiamento in atto e favorire la ripartenza e lo sviluppo economico e politico del Paese.

L'obbligo morale di riprogettare le regole

“I due valori fondativi di Wired sono la “conoscenza” e la “ricerca del cambiamento”. Mai, come negli ultimi anni, la fase storica che stiamo vivendo richiede di metterli al centro dell’attenzione per ripartire dopo la vicenda del coronavirus. Serve riprogettare, costruire e in certi casi resettare le fondamenta dell’economia e della società e le loro regole. In poche parole bisogna avere una visione diversa del mondo. Con questa edizione del Wired Next Fest daremo il nostro contributo di idee, spunti e riflessioni”, afferma Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia.

Quest’anno il Wired Next Fest consisterà in sei eventi digitali, dal 4 giugno al 30 settembre, in diretta streaming da uno studio di ripresa, dove si alterneranno ospiti in studio e in collegamento, e un evento finale, agli IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, il 10 e l’11 ottobre. Sei eventi web - ognuno sviluppato intorno a un tema chiave - per analizzare, confrontarsi, condividere esperienze, strumenti e soluzioni da cui il Paese può ripartire. AI, Big Data, mobilità, Digital Health, Sostenibilità, Education, Open Innovation sono solo alcuni degli argomenti che verranno trattati in occasione di ogni appuntamento. Sessioni verticali che avranno una doppia natura: divulgativa e professionalizzante.

Due giornate dedicate all'emergenza sanitaria

Il Wired Next Fest apre la sua programmazione digitale con la terza edizione di Wired Health, che si terrà il 4 e 5 giugno. Le due giornate, oltre a focalizzarsi sull’attuale emergenza sanitaria globale legata alla pandemia di Covid-19, avranno come obiettivo quello di raccontare le innovazioni e i trend più recenti e rilevanti della sanità digitale, e le opportunità che si trovano nel punto di intersezione tra medicina, tecnologia e nuovi stili di vita. Un'iniziativa rivolta a manager, amministratori pubblici, scienziati e ricercatori, professionisti, policy maker e utenti finali che ambiscono a essere aggiornati su come e quanto il digitale stia trasformando il settore della salute, dai suoi modelli di business alle nuove ricerche e prodotti, quindi alle scelte dei pazienti, dei manager, dei medici, dei cittadini. L’appuntamento di Wired Health è reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner. Partner scientifico: Humanitas; Headline partner: Biogen, Janssen, Molteni, MSD, Pfizer, Roche; Partner: Retelit; Insurance partner: Generali Welion.

L'evento finale

Wired Next Fest 2020 si concluderà il 10 e 11 ottobre con un grande evento finale, aperto a tutta la cittadinanza, in Piazza Gae Aulenti, presso gli IBM Studios, nel quartiere più futuristico, innovativo e allo stesso tempo contemporaneo di Milano. Due giorni per celebrare ed elaborare insieme a imprenditori, scienziati, artisti, economisti, politici, creativi, filosofi, nazionali e internazionali il portato di conoscenza, consapevolezza e opportunità generato dall’esperienza eccezionale che l’Italia ha vissuto e sta vivendo. Una manifestazione per tutti, che risponde all’esigenza di ripartire e creare un’opinione pubblica informata e partecipe dei grandi cambiamenti sociali, economici e culturali in atto.

Tutti gli appuntamenti verranno trasmessi e diffusi sui canali social di Wired Italia (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok) e sul portale di Wired dedicato ai suoi eventi.