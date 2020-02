Domenica 29 marzo 2020 corri con le WIR in CityLife Milano!



Women in Run • The Race, la corsa benefica non competitiva di 5 o 10 km il cui ricavato sarà devoluto a WeWorld per lo sviluppo di progetti e attività a sostegno di donne e bambini.



Alle ore 11.00 prenderà il via anche la Family Run dedicata a famiglie e bambini.



P.s.: possono correrla anche i maschi 😜



ISCRIVITI SUBITO: http://bit.ly/WIR_TheRace_2020_IscrizioniFB



🏃🏻‍♀️🏃‍♂️LA CORSA • ore 09.30

Scegli la distanza più adatta a te e corri nella magia di City Life:

- 5 km per tutti

- 10 km per mettersi alla prova

💰ISCRIZIONE € 15



👨‍👩‍👦 FAMILY RUN • ore 11.00

Una distanza adatta a tutte le età, dai più piccoli ai più anziani.

2,5 km per tutti

Partecipa e sostieni WeWorld!

Valgono anche passeggini, monopattini, biciclettine!

💰ISCRIZIONE € 5