Wonderland in concerto: un omaggio a stevie wonder al mister fantasy di Buccinasco

I Wonderland per la prima volta sul palco del Mister Fantasy food & music di Buccinasco, un vero e proprio punto di riferimento per la musica live di qualità.



WONDERLAND

Un omaggio al genio di Stevie Wonder, uno dei più grandi artisti della black music al mondo che ha compiuto un incredibile percorso musicale iniziato a partire dagli anni 60, spaziando fra diversi generi musicali: dal soul, rhythm & blues, funk, pop, reggae, fino ad arrivare al jazz.

Uno show di un'ora e mezza dall'alto impatto sonoro suonato da una band di 10 elementi che cura con estrema attenzione gli arrangiamenti nei dettagli ispirandosi al sound energico e coinvolgente dei tour mondiali di Wonder dell'ultimo decennio.



LA BAND

Andrew Xeniadis - Voce

Carlotta Gabriella De Lellis - Cori

Veronica Pandini - Cori

Renato Odierna Viti - Chitarra

Luca Varisco - Piano e tastiere

Ivan Rota - Sax

Ivan Padovani - Tromba

Luca More Honey - Basso e cori

Tony Santelia - Percussioni

Raffaele Pellino - Batteria



- Prima consumazione € 10,00

- Menù alla carta, specialità arrosticini



- Ristorazione dalle 20:00

- Entrata dopocena dalle 22:00

☎️ Per info e prenotazioni 345-8527516