"Woody Allen Vintage": dal 14 al 29 aprile al MIC

Dal 14 al 29 aprile al MIC è in programma Woody Allen Vintage, la rassegna che omaggia i film del regista ambientati tra gli anni '20 e '50.

In proiezione dieci film da Zelig (1983) a Cafè Society (2016). Di seguito il calendario:

Venerdì 14 aprile

h 17.00 La rosa purpurea del Cairo

Woody Allen, USA, 1985, 82’. Con Mia Farrow, Jeff Daniels.

Durante la grande depressione degli anni Trenta la malinconica Cecilia trova evasione dalla sua vita passando pomeriggi in un cinema dove proiettano senza sosta La rosa purpurea del Cairo. Accade un giorno che il protagonista abbandona lo schermo per vivere con l’assidua spettatrice una tenera storia d'amore.

h 19.00 Broadway Danny Rose

Woody Allen, USA, 1984, b/n, 86’. Con Woody Allen, Mia Farrow.

In un piccolo ristorante di New York, un gruppo di vecchi artisti del varietà ricorda i tanti episodi delle rispettive carriere. A farla da padrone sarà la storia di Danny Rose, un impresario collezionista più di fallimenti che di successi.

Domenica 16 aprile

h 19.00 Radio Days

Woody Allen, USA, 1987, 98’. Con Andrew Clark, Josh Mostel.

I ricordi di Joe, la sua infanzia, la sua famiglia di origine ebrea, sono legati agli anni Trenta in cui non c'era latelevisione e la radio era l'unica fonte di spettacolo e informazione.

Lunedì 17 aprile

h 17.00 Zelig

Woody Allen, USA, 1983, b/n-col., 78’. Con Woody Allen, Mia Farrow.

La storia di Leonard Zelig, ebreo americano che, nella sua smodata smania di essere accettato e amato, ha sviluppato la capacità camaleontica di assumere le caratteristiche somatiche, psichiche e lessicali di chiunque incontri.

h 19.00 Cafè Society

Woody Allen, USA, 2016, 96’. Con Kristen Stewart, Steve Carell. Ambientato negli anni Trenta, il film segue il viaggio di Bobby Dorfman dal Bronx, dove è nato, a Hollywood, dove si innamora, per poi tornare nuovamente a New York, in cui viene travolto nel mondo della vita dei locali

Venerdì 21 aprile

h 19.15 Midnight in Paris

Woody Allen, USA, 2011, 94’. Con Owen Wilson, Rachel McAdams. Gil e la sua fidanzata sono in vacanza a Parigi con i genitori di lei. Gil è da sempre affascinato dalla Ville Lumière, lo sarà ancor di più quando una sera, a mezzanotte, si troverà catapultato nella Parigi degli anni Venti con tutto il suo fervore culturale.

Sabato 22 aprile

h 15.00 Magic in the Moonlight

Woody Allen, Francia, 2014, 98’. Con Colin Firth, Emma Stone. La storia di un mago del palcoscenico negli anni Venti del Novecento, la cui fiducia nel mondo empirico è messa alla prova da una giovane donna molto attraente che sostiene di essere una medium.

Martedì 25 aprile

h 17.00 Ombre e Nebbia Woody Allen, USA, 1991, b/n, 104’. Con Woody Allen, Mia Farrow. Negli anni Venti, in una città europea avvolta da una fitta nebbia, si aggira un misterioso maniaco assassino che uccide i passanti strangolandoli.

Giovedì 27 aprile

h 15.00 Midnight in Paris

Woody Allen, USA, 2011, 94’. Con Owen Wilson, Rachel McAdams. Replica

Venerdì 28 aprile

h 17.00 Pallottole su Broadway

Woody Allen, USA, 1994, 99’. Con John Cusack, Chazz Palminteri. New York anni Venti. David Shayne, un giovane drammaturgo, vuole sfondare a Broadway. Per avere i soldi necessari per la sua commedia deve però sottostare a un gangster, che impone l’attrice protagonista, una vera incapace.

h 19.00 Cafè Society

Woody Allen, USA, 2016, 96’. Con Kristen Stewart, Steve Carell. Replica

Sabato 29 aprile

h 15.00 Accordi e disaccordi

Woody Allen, USA, 1999, 92’. Con Sean Penn, Uma Thurman. Anni Trenta. Emmet Ray, chitarrista jazz di scarsa fama, percorre in lungo e in largo gli Stati Uniti con la convinzione di essere secondo solo a Django Reinhardt.