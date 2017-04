"Workers' Memorial Day": il 28 aprile in piazza Duomo

Venerdì 28 aprile il Workers' Memorial Day porta in piazza Duomo un'intera giornata dedicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che ha lo scopo di ricordare le morti bianche, il Comune di Milano propone incontri tematici con lo scopo di promuovere la cultura della prevenzione.

La giornata avrà inizio con la conferenza di Palazzo Reale Salute e sicurezza sul lavoro: ieri - oggi - domani, che vedrà la partecipazione dei principali rappresentanti delle Istituzioni, delle Associazioni legate al mondo del lavoro e dei sindacati. Dalle 10:30 fino alle 18:30 in piazza Duomo (carreggiata ex Carminati) poi, verrà allestita Safety Happening – La sicurezza in piazza, un'area con stand espositivi, un simulatore di guida e mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco per sensibilizzare i cittadini all'educazione stradale. Le unità cinofile della Polizia Locale inoltre, faranno delle dimostrazioni per i più piccoli.

Alle 15 infine, presso il cippo collocato nel Parco delle Memorie industriali di Via Bazzi, angolo Via Spadolini, verrà deposta una corona per commemorare le donne e gli uomini deceduti o infortunati sul lavoro.