Workshop di falegnameria artistica _ La forma della sintesi

Laboratorio di disegno e falegnameria creativa con Valentina Musiu, artigiana e artista di “Valegnameria” e LopLop Associazione Culturale



Un’esperienza caratterizzata dalla filosofia dell’efficace per allenare la mente e le mani, per riflettere sul valore dell’essenziale dandogli forma.

I partecipanti, dopo aver osservato le opere dell'artista falegnama sono coinvolti in un percorso di scomposizione e di sinterizzazione delle figure in forme geometriche semplici. In seguito il disegno sintetizzato viene riportato su legno, tagliato con seghetto da traforo e dipinto.

Il risultato sarà un'opera in legno dai vivaci colori che i partecipanti potranno portare a casa!



DOMENICA 21 OTTOBRE ORE 15.00-17.30



☞ Workshop per adulti e ragazzi 11+

☞ Luogo: Mare Culturale Urbano, via Gabetti 15 MILANO - Area Costruire l'improvviso - cortile

☞ Costo Workshop: 15 € (comprensivo di tutti i materiali) + 1 € tessera associativa annuale

☞ info e iscrizioni: loplop@maremilano.org / 346 0853774 / 333 1690153

Necessaria Prenotazione

Per approfondimenti sulla "Valegnameria": https://www.facebook.com/ValentinaRuggine/

☞ servizi: area kids attiva, prezzo promo € 4 per i figli degli aspiranti artisti falegnami

Gallery