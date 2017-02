Workshop gratuiti di fumetto tenuti dalla scuola del fumetto di Milano presso Cartoomics

La Scuola del Fumetto di Milano, prima scuola di fumetto in Italia e in Europa per la formazione dei ragazzi nell'ambito del Fumetto e dell'Illustrazione, anche quest'anno la Scuola del Fumetto è presente a Cartoomics e rinnova l'appuntamento coi workshop gratuiti per l'apprendimento del Fumetto. I workshop sono rivolti a tutto il pubblico presente in fiera. I workshop si terranno allo stand della Scuola del Fumetto, Pad. 16 Stand E50-F49 Per prenotazioni e informazioni: info@scuoladelfumetto.com

