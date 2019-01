Workshop gratuito antibullismo

Per COMBATTERE il BULLISMO si deve prima COMPRENDERLO, poi CONDIVIDERLO.



Sabato 19 gennaio 2019, dalle 15.00 alle 17.00, per bambini e ragazzi dai 9 ai 13 anni.



WORKSHOP GRATUITO Anti-bullismo, riservato a ragazzi dai 9 ai 13 ANNI, con MAGLIA Young Warriors in OMAGGIO a tutti i ragazzi iscritti.



Durante il workshop verrà spiegato che cos’è il bullismo e come risolvere il problema mediante quelle che noi chiamiamo le 3 C:



Comprendere – Comunicare – Combattere.



Comprendere: comprendere il bullismo, i bulli e il bullizzato.



Comunicare: saper comunicare il problema; le vittime, spesso, non riescono a condividere il loro stato d’animo con gli altri. Pertanto, occorre spiegare che la comunicazione, soprattutto tra genitori e figli, è fondamentale.



Combattere: combattere per sé stessi e combattere per aiutare gli altri. Combattere = difendersi. Occorre insegnare ai ragazzi quando, come e perché combattere.



L'evento richiede abbigliamento comodo e un paio di ciabatte da palestra per gli iscritti che, alla presenza obbligatoria di un genitore, affronteranno il problema anche attraverso esercizi fisici.



Per maggiori informazioni:

Ssd Bono Academy Srl

02.26.26.52.46 (Lun-Ven dalle 17.00 alle 22.00)

staff@bonoacademy.it

www.bonoacademy.it



