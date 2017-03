Workshop "la cucina di cartone" a cura di Dilalab

Vorresti riscoprire la bellezza di costruire un gioco per tuo figlio, nipote o semplicemente un piccolo amico? WORKSHOP "La cucina di cartone" SABATO 1 APRILE | dalle ore 10.00 alle 13.30 E' in arrivo, a Milano presso lo studio/lab di LASCIAlaSCIA (fermata metro gialla "Porto di Mare"), un workshop speciale dedicato a giovani mamme e non solo, chiunque abbia la voglia di scoprire la bellezza di COSTRUIRE UN GIOCO per i più piccoli partendo da materiali di riciclo! Con materiali semplici come carta e cartone Ilaria Cellati di Dilalab ci insegnerà a realizzare una piccola cucina che alla fine del workshop ognuno porterà a casa con sè! Iscrizione a pagamento a numero chiuso (fino ad esaurimento posti!) per info costi e prenotazione contattare via e-mail: info@dilalab.it https://www.facebook.com/dilalab.upcycle/ https://www.facebook.com/LasciaLaScia.TemporaryArchitecture/