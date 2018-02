Workshop sul tema dell'imprenditoria migrante

Sei una organizzazione che aiuta i giovani migranti ad entrare nel mondo del lavoro? Sei un giovane straniero tra i 18 e 34 anni che vuole avviare un’attività? Stai portando avanti iniziative o progetti a favore di aspiranti (migranti) imprenditori e vuoi presentarle? O vuoi semplicemente sapere cosa sta succedendo a Milano nell’ambito dell’imprenditoria migrante e conoscere storie di chi ce l’ha fatta?



ICEI Istituto Cooperazione Economica Internazionale e Fondazione Giacomo Brodolini, con il supporto del Comune di Milano, Area Lavoro e Formazione, Unità Mercato del Lavoro, ti invitano a un incontro di confronto su questi temi il 28 Marzo 2018 presso la Casa dei Diritti di Milano, dalle 16 alle 18.



L’appuntamento è rivolto a singoli cittadini, italiani e stranieri, e a organizzazioni pubbliche e private. La partecipazione è gratuita.



Per partecipare, è necessaria la registrazione su Eventibrite.it (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-sul-tema-dellimprenditoria-migrante-42908391153?aff=es2)



O scrivere a comunicazione@icei.it



Con l’obiettivo di favorire un confronto diretto sul tema dell’imprenditoria migrante a Milano, interverranno esperti di tematiche relative a migrazione e fare impresa, e saranno presentati casi di successo di imprenditori di origine straniera.



L’incontro è realizzato nel quadro del progetto europeo Me4Change (www.me4change.eu), che promuove percorsi di formazione, mentoring e supporto per migranti aspiranti imprenditori in 4 città europee (Milano, Bruxelles, Helsinki e Berlino).