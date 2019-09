Per il world cleanup day legambiente e cleanzy ripuliscono il parco Ravizza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MILANO: PER IL “WORLD CLEANUP DAY” LEGAMBIENTE E CLEANZY UNISCONO LE FORZE PER RIPULIRE IL PARCO RAVIZZA L’associazione ambientalista e la community che riunisce i professionisti del pulito chiamano a raccolta i milanesiper un messaggio contro l’inquinamento Milano 20 settembre 2019 – Sabato 21 settembre si terrà in tutto il mondo la seconda edizione del World Cleanup Day 2019, la Giornata della pulizia del mondo, l'iniziativa avviata l'anno scorso da una rete di Ong ambientaliste di vari paesi che, per un giorno, mobilitano milioni di volontariper interventi concreti di pulizia del proprio territorio e per lanciare unmessaggio anti inquinamento. Anche a Milano ci saranno diverse iniziative tra cuiquella che vede Legambiente per “Puliamo il mondo” e Cleanzy, la piattaforma online attiva a Milano e in altre città italiane ed europee che mette ogni giorno in contatto i clienti con i professionisti delle pulizie, chiamare a raccolta attraverso i social media cittadini, clienti e gli oltre 500 cleaners della community milanese, per la pulizia del Parco Ravizza. E così i volontari mobilitati dalla celebreorganizzazione ambientalista sabato mattina saranno affiancati dagli impiegatidi Cleanzy e da alcuni professionisti della pulizia che, dalle 9.30 alle 14.30, proveranno araccogliere la maggiore quantità possibile di rifiuti. Nella scorsa edizione quasi 18 milionidi persone in 157 paesi si sonoattivati contro il problema della spazzatura globale, raccogliendo 88.500 tonnellate di rifiuti:quest’anno si punta a fare molto di più. Ad organizzare i diversi eventi sulterritorio sono singoli cittadini, associazioni, amministrazioni locali, aziendeche, in occasione della Giornata, organizzano o promuovono un intervento dipulizia. L’appuntamento per chi vorrà contribuire a questa iniziativa è alle ore 9.30 all’ingresso del parco Ravizzadove i dipendenti di Cleanzy distribuiranno pettorine, cappellini e tutti glistrumenti necessari per iniziare la raccolta dei rifiuti insieme ai volontari di Legambiente.