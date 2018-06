"World Market": dal 29 giugno al 1° luglio artigianato alla Fabbrica del Vapore

World Market - la mostra-mercato dell’artigianato proveniente da tutto il mondo - arriva alla Fabbrica del Vapore da venerdì 29 giugno a domenica 1° luglio.

Lo spazio di via Procaccini ospiterà un'area food, con specialità italiane e non, e una zona dedicata all'artigianato suddivisa in macro aree geografiche, con abbigliamento, stoffe, oggetti per la casa, giochi, artigianato artistico, gioielli e strumenti musicali.