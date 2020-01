Wunder Mrkt: a Base torna il Mercato delle Meraviglie con oggetti vintage e di design

Sabato 1 e domenica 2 da Base torna il magico Wunder Mrkt, che saluta l’arrivo del nuovo decennio con il suo primo evento dell’anno a Base, uno dei suoi luoghi preferiti grazie al suo fascino industriale.

Il mercatino

Che siate in cerca di un oggetto sorprendente, un abito, un disco o un gioiello, venite a scoprire cosa offre il mercato delle meraviglie dedicato all’artigianato e al vintage che si sposta ogni volta tra i quartieri di Milano. "Wunder" come la meraviglia nello scoprire cose sempre nuove, incontrare persone, gustare assieme buon cibo, bere un drink in compagnia, ascoltare i concerti, divertirsi nell’area bambini, partecipare ai laboratori cerativi. "Mrkt" come il luogo dove poter acquistare oggetti bizzarri, mirabilia, creazioni artigianali, vintage, oggetti di design, pezzi unici realizzati da creativi provenienti da tutta Italia e accuratamente selezionati.

Ingresso gratuito.