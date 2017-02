"Wunder Mrkt" torna il 30 aprile e il 1° maggio a Villa Litta

Il 30 aprile e il 1° maggio Wunder Mrkt, in occasione della sesta edizione di Ninfeamus, arriverà a Villa Litta tra serre Liberty, spettacoli acquatici e spazi storici risalenti al '500.

150 espositori metteranno in vendita, come sempre, oggetti insoliti, di design, artigianali e vintage. In programma anche laboratori, musica per tutto il giorno e buon cibo.