"Wunder Mrkt - Milano Food Week Special Edition": il 6 e 7 maggio in via Tortona

Sabato 6 e domenica 7 maggio in occasione di Milano Food Week, in via Tortona 32 si terrà Wunder Mrkt, la festa-mercato dedicata alla creatività, tra profumi e sapori, intrattenimento e tante sorprese.

Ad aspettare i visitatori: lampade e giornali d'epoca; articoli vintage; opere artistiche; gastronomia; laboratori; creazioni artigianali; giochi per bambini; musica live e deejay set.