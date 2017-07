WWE live: il 10 novembre al Mediolanum Forum

Venerdì 10 novembre il Mediolanum Forum ospita un evento di World Wrestling Entertainment.

Lo spettacolo è una combinazione di sport e intrattenimento, tra l'azione di un match sul ring e i colpi di scena stupefacenti. Ne risulta un'atmosfera vivace, divertente e adrenalinica.

I protagonisti dello spettacolo sono: Randy Orton, Kevin Owens, AJ Styles, Dolph Ziggler, Erick Rowan, Luke Harper, The Usos,

The New Day, Naomi, Becky Lunch, Charlotte, Natalya, Carmella, James Ellsworth, Baron Corbin The Colons, Jinder Mahal, Rusev, LanaSin Cara, Tyler Breeze, Fandango Nakamura.