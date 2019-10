X festival corde d'autunno

X FESTIVAL INTERNAZIONALE CORDE D’AUTUNNO

8/10 Novembre 2019 - Milano



Il Festival Corde d’Autunno – Festival Internazionale dedicato alla chitarra classica organizzato dal Centro Asteria di Milano e diretto da Marco Ramelli e Gabriele Lodi – giunge alla sua decima edizione e festeggia questo traguardo con una programmazione artistica che vedrà protagonisti artisti di fama mondiale del calibro di Paco Peña, leggenda della chitarra flamenca, e Stefano Grondona e Paul Galbraith due artisti che hanno rivoluzionato l’approccio alla chitarra classica.

Accanto ai tradizionali Concerti, alle mostre e alle Masterclass, quest’anno il festival lancia due nuove proposte:

● durante il weekend 8-10 novembre un Symposium con conferenze e lecture tenute da esperti del settore.

● Un corso di perfezionamento per docenti che si svolgerà a gennaio con la partecipazione di professori dei più importanti centri di formazione europei: Paolo Pegoraro, Matteo Mela, Lorenzo Micheli e Giampaolo Bandini.



PROGRAMMAZIONE AUTUNNO 2019



NOVEMBRE

Un weekend interamente dedicato alla musica in tutte le sue sfaccettature, con un doppio omaggio a due importanti figure musicali inglesi: il chitarrista Julian Bream e il liutaio David Rubio, per il quale verrà allestita una mostra con i suoi strumenti più prestigiosi.

Concerti evento:

● Stefano Grondona - 8 novembre h. 20.30

● Laura Snowden - 9 novembre h. 18.30

● Paul Galbraith - 10 novembre h. 18.30



I concerti-evento del weekend saranno arricchiti da un Symposium mattutino sullo stato attuale della musica per chitarra classica, con letture, interventi e riflessioni.

I protagonisti: Lucio Carbone, Paul Galbraith, Stefano Grondona, Gary Southwell, James Westbrook e Fabio Zanon.



Il festival comprenderà anche un concorso dedicato a giovani interpreti, laboratori d’orchestra di chitarra e mostre di liuteria storica e contemporanea.



E’ già possibile acquistare i biglietti online per gli eventi in programma il weekend 8-10 novembre, con sconti fino al 20 ottobre.

