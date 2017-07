"XL - La festa della creatività italiana": dal 16 al 26 settembre in centro sette spettacolari installazioni

Dal 16 al 26 settembre, in concomitanza con la settimana della moda, il centro di Milano verrà coinvolto in XL - La festa della creatività italiana, l'iniziativa che celebra l'eccellenza del "made in Italy" attraverso sette installazioni scenografiche.

Gli allestimenti a cura di Davide Rampello (ideazione di Margherita Palli), dislocati in diversi punti della città, serviranno a far conoscere al grande pubblico l'arte della manifattura italiana.

Il Sottosegretario allo Sviluppo Economico On. Ivan Scalfarotto ha evidenziato come l'iniziativa sia inedita: "per la prima volta mettiamo in scena tutta insieme, in un perfetto gioco di squadra, la bellezza e l’eccellenza del saper fare italiano: dalla moda al gioiello, dalla cosmesi agli accessori, dagli occhiali al tessile, in un racconto di cultura, saperi, creatività e capacità tecnica che solo noi italiani possediamo e che contribuisce in modo decisivo all’immagine dell’Italia nel mondo".

Ecco i nomi delle sette installazioni e i luoghi di Milano che le ospiteranno:

1. La Biblioteca dei Tessuti, Palazzo della Ragioneria, Milano Unica con il suo partner storico SMI

2. Il Salotto delle Gioie, Galleria Vittorio Emanuele, Federorafi

3. Il Cosmo della Bellezza, Palazzo de La Rinascente, Cosmetica Italia con Cosmoprof

4. Vestire il Volto, Piazza San Carlo, Anfao con Mido

5. L’Ultimo Dono, Piazza Croce Rossa, Unic con Lineapelle

6. Dalla Bottega alla Vetrina, Il Cinema delle Arti e dei Mestieri, Via Montenapoleone, Fondazione Altagamma

7. Trionfo d’amore, Castello Sforzesco – Piazza d’Armi, Fiera Milano con Sì Sposaitalia Collezioni.