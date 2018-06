Xpiria music tour

APERTURA 7 LUGLIO 2018 @Acquatica Park (MI) ORE 23:00



...NON UN SEMPLICE SERATA IN DISCOTECA...



Xpiria V-Music Tour nasce dall’idea di fondere

l’esperienza musicale di un DJ set assieme a dei

video-contenuti in forma visuals così da creare un ambiente in cui avvolgere totalmente i sensi del pubblico. Tutto ciò aiutati anche dalle live performance degli artisti, dalle guest dj ai ballerini e tutti i vari performers



SPECIAL DJ GUESTS :

Renèe La Bulgara

Georgia Mos



RESIDENT DJ :

Andrea BK



VOICE/ANIMATION :

Vivian Darkangel



PREZZI :

15 € UOMO

10 € DONNA

(UNA CONSUMAZIONE INCLUSA)



► SOLO per coloro che si prenoteranno in Lista BK in Omaggio all'ingresso un fantastico CD targato HITMANIA DANCE ♪



☼ PER INFO E LISTE INVIA MESSAGGIO PRIVATO A LOFT FX