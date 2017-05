Xviii edizione premio letterario Edoardo Kihlgren opera prima - Città di Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Lunedì, 29 maggio alle 20:00 presso il Museo Diocesano di Milano,verrà annunciato il vincitore della XVIII edizione del Premio Letterario Edoardo Kihlgren Opera Prima - Città di Milano, organizzato dall'Associazione Amici di Edoardo Onlus. Durante la serata sarà premiato anche il vincitore del Premio Speciale Edoardo Kihlgren Opera Prima - Cariparma per una Letteratura Europea, giunto quest'anno alla nona edizione. Promosso da Crédit Agricole Cariparma, il concorso è rivolto ai giovani autori europei esordienti che abbiano pubblicato la loro prima opera tradotta in italiano nel 2016 o nei primi due mesi del 2017. I finalisti del Premio Edoardo Kihlgren Opera Prima - Città di Milano, hanno presentato i loro romanzi come di consueto al Centro Barrio's di Piazza Donne Partigiane, alla Barona, con la conduzione di Francesca Scotti e Matteo Lunardini, con le letture di Augusta Gori. Il Premio Edoardo Kihlgren Opera Prima Città di Milano ha una caratteristica, e un merito, ben precisi: porta la cultura in periferia e avvicina i cittadini più distanti dal dibattito intellettuale, trasformandoli in protagonisti della vitalità culturale della città. In questa attività giocano un ruolo fondamentale le scuole. Ogni anno i tre finalisti del Premio vengono al Barrio's a presentare in tre diverse serate la proprie opere a un gruppo di giovani lettori del Centro e agli studenti di 13 classi dei più importanti licei milanesi, a cui quest'anno si è aggiunto un liceo di Lecco. In 18 anni anni sono quasi 5.000 gli studenti che hanno avuto l'opportunità di dare il loro voto all'opera esordiente preferita. Accanto a loro i giovani, e meno giovani, abitanti del quartiere periferico della Barona hanno ritrovato, anno dopo anno, un appuntamento letterario "sotto casa" realizzato proprio per incontrare la loro curiosità. Tre le giurie chiamate a valutare le opere dei finalisti, la Giuria delle Scuole, composta da circa 330 studenti di 13 classi di scuole superiori milanesi, la Giuria del Barrio's, composta dai più attivi frequentatori delle iniziative culturali del Barrio's, e la Giuria d'Onore, che comprende, oltre agli autori premiati nelle edizioni precedenti, anche importanti personalità del mondo della cultura tra cui Mario Andreose, Rosellina Archinto, Paolo Biscottini, Isabella Bossi Fedrigotti, Adele Carrara Cagni Vallarino Gancia, Grazia Casagrande, Sergio Escobar, Roberto Gulli, Carlotta Niccolini, Ermanno Olmi, Moni Ovadia, Cesare Rimini.