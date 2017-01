Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Arte da mangiare mangiare Arte XXI Edizione Arte da mangiare mangiare Arte Edizione dedicata al tema "Olio e Purezza" Energia. Olio in Movimento Olio Officina Festival, 2-3-4 febbraio 2017 Palazzo Delle Stelline, C.so Magenta 61 Milano. L'Associazione Culturale Arte da mangiare mangiare Arte sarà presente il 2, 3 e 4 febbraio 2017 all'Olio Officina Festival, manifestazione di eccellenza dedicata alla "cultura dell'olio" ideata da Luigi Caricato, che per la sua VI edizione rinnova l'appuntamento all'interno della prestigiosa location del Palazzo delle Stelline di Milano (C.so Magenta 61). Gli artisti del Movimento sono stati invitati da Ornella Piluso in arte topylabrys ad esprimersi sul tema "Olio e Purezza" ciascuno attraverso la propria poetica e sensibilità, in linea con la sperimentazione artistica che l'associazione porta avanti da ben 21 anni: indagare il mondo dell'alimentazione attraverso il linguaggio dell'arte, utilizzando il "cibo come materia d'arte". Ciò che il pubblico di Olio Officina Food Festival avrà la possibilità di apprezzare sarà una mostra di mini installazioni che indaga i vari aspetti del tema "Olio e Purezza", purezza che richiama l'origine dell'elemento Olio, in relazione alla purezza fisica, spirituale ed artistica di cui il Movimento si fa portavoce. Fra gli artisti presenti: ANGELANTONI Isabella, BARTOLINI Clara, BOBOEEM, CANFARI Tegi, CANTINI Franca, CAPILUPPI Silvia, DING Li, GIACUMMO Elmar, GIACUMMO Vito, GORLA Daniela, MAINARDI Anna, MUSELLA Antonio, Il prof. PASQUALIN Diego con i suoi studenti, TEBALDI Maria Cristina, Renzi e Lucia, PERSICHELLI Edy, ROSSI Serena, Studio Pace10, TILMAN Jurij, topylabrys, VERONESI Rosanna.