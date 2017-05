Yellow line games - 1st stop: bordeaux roller derby club

Parliamo di roller derby, uno sport di contatto su pattini a rotelle quad! La stagione è iniziata, ma nel 2017 le Harpies Roller Derby Milano (https://www.facebook.com/HarpiesRollerDerbyMilano/) non hanno ancora giocato una partita in casa, la loro cara città metropolitana di Milano. La metro è il filo conduttore delle realtà milanesi e perciò anche del roller derby. Giù in metro viene sempre ricordato di non attraversare la linea gialla, ma se la seguite vi porterà fino al Centro Sportivo Vismara in via dei Missaglia 117, dove le Harpies giocheranno il 14 maggio. La prima fermata di questa stagione metropolitana è Bordeaux Roller Derby Club (https://www.facebook.com/bordeauxrollerderby/)! Seguite la partita in diretta Facebook su Milano AllNews! Apertura porte ore 11.00 Fischio d'inizio ore 11.30 Centro Sportivo Vismara, via dei Missaglia 117, Milano Ingresso 5€