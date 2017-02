Yes we love! San Valentino academy da Mad Zone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MAD Zone, la vetrina dei talenti emergenti fra Moda, Arte e Design di via Brera 2 a Milano, invita tutti sabato 11 febbraio a YES WE LOVE - San Valentino Academy, l'appuntamento per andare incontro alla data più romantica dell'anno con un (grande) sorriso e con i consigli speciali per tutti e per tutte di quattro love advisor d'eccezione. Volete dichiararvi e non sapete come? Costanza Favero, illustratrice, creatrice del logo del motto YES WE LOVE che MAD Zone ha subito amato, crea per voi il Love Passport, la carta d'identità del vostro cuore, una piccola opera d'arte grafica tutta per voi che Costanza riempirà con i vostri pensieri e sogni particolari, da portare sempre con sé o affidare al cuore che avete scelto per farvi compagnia. Per chi magari è in cerca di un segnale dal destino, Costanza Favero è pronta a personalizzare con una dedica, un bozzetto o un collage le speciali cartoline illustrate create in esclusiva per MAD Zone e riprodotte in due serie speciali. L'ispirazione arriverà da una frase da sorteggiare fra tanti messaggi ispirati all'Amore raccolti in una palla di vetro, perché chi ha orecchie intenda: ascoltiamo il destino! Avete in mente una cena romantica e grandi dubbi su come preparare la casa e la tavola? Daniela Cicchetta, event stylist, vi spiegherà come anche la mise en place possa avere un effetto afrodisiaco se preparata seguendo alcuni segreti magici, piccoli dettagli studiati che accenderanno di passione la vostra serata e trasformeranno ogni cosa, dal menù alla tavola, in strumento di seduzione. Non avete scelto ancora chi vi farà compagnia il 14 febbraio? Tania Mazzoleni, founder MAD Zone, vi regalerà alcuni consigli per trasformare ogni incontro in un'esperienza indimenticabile con 'Piacere Mio', chiacchierate piene di ironia e complicità da gustare sorseggiando un thé. Desiderate che anche il make up sia una sorpresa per la serata? Valeria Orlando, make up artist internazionale e consulente d'immagine, studierà i colori autentici di ogni viso per consigliare il trucco perfetto per far emergere il lato più romantico, passionale e gioioso, scegliendo fra le tonalità di rosa e rosso la sfumatura esatta del cuore e ideando il make up più giusto per San Valentino. Valeria Orlando, creatrice della linea di make up V)OR il cui motto è - non a caso - 'give love first', vi regalerà una make up session gratuita da studiare e ripetere al momento giusto. Infine, per vincere ogni timidezza residua, nel paese delle meraviglie di MAD Zone lo style performer Stefano Mancini di Kuga Style personalizzerà live splendide t-shirt in puro cotone che diventeranno per incanto messaggere d'amore e fantasia, al servizio di tutti gli innamorati dell'amore.