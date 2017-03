YESTERDAY_L'ultimo gioco di Teatro Scientifico - Teatro Laboratorio è il terzo appuntamento teatrale di TAGADA', la Rassegna Teatrale di Adda e Martesana organizzata dalla Residenza Artistica ILINXARIUM di Inzago. Lo spettacolo, che si terrà a Cassano d' Adda (MI) presso l'Auditorium del Liceo Scientifico, è ispirato a una storia vera. Ogni riferimento a fatti e persone non è puramente casuale. "Ho visto un'anziana al funerale del figlio che ad un certo punto ha smesso di piangere perché non si ricordava più che ci facesse là. Ha detto: < Portatemi via, chi è quello là dentro? >. Da questa esperienza è scaturita la nostra ricerca e questo lavoro. La perdita della memoria è una malattia che complica tutto perché fa smarrire il senso delle cose, fino a farle sparire nell' indistinto. E' un naufragare inesorabile verso il niente. E' un lento smarrirsi nel silenzio e nell' assenza. Lo spettacolo oscilla tra ricordi e presente, tra visioni della mente e realtà. Non si vuole commentare né giudicare, solo ritrarre una realtà che coinvolge tutti e che porta a riflettere e ci interroga sulla forza dell'amore, forse unica cura." LA MALATTIA DELL'ALZHEIMER RACCONTATA SENZA FILTRI. La Rassegna TAGADA' si articolerà dal 12 Marzo al 20 Maggio 2017 e coinvolgerà i Comuni di Inzago, Cassano d'Adda, Cassina de Pecchi , Lurano, Fara Gera d'Adda e Treviglio. PER RIMANERE AGGIORNATO SUGLI APPUNTAMENTI www.ilinxarium.org https://www.facebook.com/ILINXARIUM/ @mail organizzazione@ilinx.org | tel. +39 02 91091181 | mob. +39 334 2432376