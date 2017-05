Il progetto "Yo Soy Marinera al Teatro Continuo Burri di Milano" si inserisce come contributo all'integrazione dei giovani peruviani attraverso l'arte della danza della Marinera. Con il progetto s'intende favorire l'inclusione sociale valorizzando e trasformando la voglia di aggregazione, dei giovani (peruviani, stranieri ed italiani), in protagonismo positivo al servizio di uno sviluppo locale attraverso l'attivazione di processi creativi. Si vuole invertire di segno il processo di "disaffiliazione" e "ghettizzazione" creando ambiti in cui si possa rafforzare la stima di sé ed offrendo spazi adeguati dove si possa esteriorizzare la creatività artistica e culturale favorendo: il dialogo e lo scambio artistico e culturale fra giovani. Tutto questo nel pieno rispetto della legalità e della convivenza. Cosè la Marinera?. La Marinera peruviana è la danza nazionale del Perù; è l'espressione dell'anima della coppia e rappresenta il corteggiamento romantico dell'uomo verso la donna. E' considerata la più elegante tra le danze del Paese. I due partner si muovono con movimenti sinuosi tra sguardi complici, avvicinandosi ed allontanandosi, girandosi intorno con abili passi caratteristici della danza (zapateo). #YoSoyMarinera