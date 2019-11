Yoga and health incontrarsi a nolo all’insegna dello yoga e del benessere

E’ in programma per sabato 23 novembre YogaAndHealth una nuova iniziativa di Silvia Speziali e Teresa Pillan, presso CrossFit NoLo, a Milano.

CrossFit e Yoga: due discipline che possono apparire distanti tra loro. In realtà sono due attività sportive che ben si coniugano perché portano con sé impegno, concentrazione, varietà, mobilità.

YogaAndHealth è dedicato a promuovere uno stile di vita salutare. Rappresenta un momento di incontro e avvicinamento sul tema dello yoga e del benessere, una pausa per scoprire come dedicare del tempo a se stessi e come avere cura del proprio corpo.

Durante l’evento i partecipanti potranno partecipare a due sessioni di lezioni gratuite del corso di Yoga Mobility, tenute da Silvia e Teresa.

Per favorire la socializzazione, all’interno delle lezioni saranno inseriti esercizi da eseguire in coppia con pose di Partner e Acro Yoga.

La partecipazione è aperta non solo a chi già pratica yoga o frequenta altri corsi e palestre, ma anche a neofiti, a chi vuole approcciare per la prima volta questa disciplina.

YogaAndHealth non è adatto solo a si chi vuole avvicinare in modo attivo, ma anche a tutti coloro che da visitatori vorranno semplicemente curiosare e informarsi.

Oltre allo yoga, saranno inoltre promossi incontri diversi quali quelli con un istruttore del centro CrossFit NoLo che saprà suggerire gli esercizi più adatti ai singoli, un osteopata in grado di dare preziose indicazioni sulla postura e su come correggere errori comuni.

Sarà inoltre presente un massaggiatore esperto, al quale ognuno potrà affidarsi per un massaggio Shiatsu.

I workshop, la Giornata internazionale dello yoga a NoLo e gli incontri alla Cascina Martesana sono solo alcune delle iniziative promosse da Silvia e Teresa, che si sono riunite nel brand YogaNolers, con l’intento di diffondere il più possibile lo yoga, invadendo parchi, piazze e palestre, all’insegna dell’aggregazione e della condivisione.

Ancora questa volta la sede è stata scelta a NoLo, multietnico quartiere di Milano, ricco di eventi, incontri, iniziative che rafforzano lo spirito di vicinato e ne fanno un social district molto attivo.

Per YogaAndHealth Silvia e Teresa hanno incontrato l’interesse di Diego, Gabriele e Nicola, soci fondatori di CrossFit NoLo, che hanno aderito con entusiasmo, mettendo a disposizione la sede in Via Temperanza, 6.

Un luogo dove il CrossFit è alla portata per tutti, a partire dall’atleta fino a chi inizia ad allenarsi per la prima volta e che proprio a novembre celebra un anno di vita. www.crossfitnolo.com







A YogaAndHealth hanno aderito importanti partner:

Urban Sports Club in veste di main sponsor. Network internazionale, ed esclusivamente digitale, offre agli USC members la possibilità di praticare diversi sport con un unico abbonamento nelle strutture dei suoi partner. Fondato nel 2012 a Berlino, Urban Sports Club è in continua espansione in Europa, e dal 2018 è presente anche in Italia. https://urbansportsclub.com/it

Partner ormai consolidato nel sostegno alle iniziative di Silvia e Teresa, Reyoga è marchio conosciuto per tappetini e accessori yoga, orientato a proporre prodotti ecosostenibili. www.reyoga.it

Yoga-Go, un brand Made in Italy di abbigliamento activewear originale dalle fantasie glamour e i colori vivaci. https://www.yogago.it/

Moma41 di via Padova 41 a Milano. Un centro estetico che si occupa non solo di bellezza ma anche di benessere fisico, inteso come relax del corpo e della mente. http://estetica.moma41.it/

“Lo yoga è per tutti” è sempre stato il claim della filosofia delle YogaNolers Silvia e Teresa, a identificare che il loro approccio allo yoga accomuna pratica e disciplina quali comune denominatore di benessere e stile di vita.



Iscrizione gratuita obbligatoria al seguente link https://www.facebook.com/events/466408067305186/

__________________



Programma di YogaAndHealth presso il centro CrossFit NoLo di Via Temperanza, 6 Milano il 23 novembre 2019:

Ore 15:00 – Registrazione dei partecipanti

Dalle 16:00 alle 17:00 – Teresa Pillan, lezione di Yoga mobility e partner yoga

Dalle 17:00 alle 18:00 – Silvia Speziali, lezione di Yoga mobility e acroyoga

Ore 18:30 – chiusura

Nel corso dell’evento consulenze di un istruttore di CrossFit, un osteopata e massaggio Shiatsu a cura del centro Moma41.

A creare la giusta atmosfera e ad accompagnare l’evento, musica live.

Temi appositamente composti per l’occasione ed eseguiti dal duo the YoAp for NoLo, composto da Nik, (chitarra e loops) e Laura (voce e flauto irlandese).

In alternanza, modulate melodie hang nella performance di Cristiano Morra.

Sarà inoltre allestito un buffet a base di prodotti vegani offerti da Fornovegano https://www.fornovegano.com/, te e tisane di Terza Luna www.terzaluna.com e bevande novità a base di Kombucha di Fervere www.fervere.it

Per partecipanti e visitatori sarà altresì possibile accedere a iniziative promozionali e sconti promossi dai partner.

Le promotrici



SilviaYoga - Insegnante di Hatha yoga certificata CSEN con diploma 500 ore, attualmente sta anche seguendo un teacher training in Shiva flow, una forma contemporanea e fluida di yoga.

Insegna a NoLo (Milano) presso Moma 41, Alikurma, Coralma e CrossFit NoLo.

Collabora con le riviste “Vivere lo yoga” e “Yoga quotidiano”.

Da due anni segue un percorso di Acroyoga, disciplina che unisce yoga, acrobatica, massaggio thai e che si pratica in coppia.

www.vertige.it/author/silvia - Facebook @silviayogamilano



Yoga&theCity - Teresa è insegnante Odaka Yoga.

In seguito ad un’esperienza professionale di circa 15 anni come designer nel settore moda, sente l’esigenza di dedicare maggior tempo alla famiglia ed alla passione per la pratica Yoga. Lo yoga diventa così l’opportunità per iniziare un nuovo percorso. Insegnante Yoga Odaka certificata CSEN 250 ore, ha conseguito il master di formazione in Yoga Prenatale.

Insegna a NoLo (Milano) presso CrossFit NoLo, Fitness Club 2D, Corte Regina, Suanno Dance School, Cascina Martesana.

Condivide con Silvia la passione per l’AcroYoga.

Instragram @teresa.pillan - Facebook @pillanteresa

Gallery