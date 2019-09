Corsa, yoga e meditazione: a Milano torna "Wanderlust 108"

Wanderlust, leader globale dello yoga lifestyle ha annunciato le date italiane 2019 di Wanderlust 108, l’unico Mindful Triathlon al mondo, prodotto, per l’Italia, in partnership con adidas. Il primo appuntamento sarà a Firenze, nel Parco delle Cascine il 22 settembre, il secondo a Milano, nella splendida cornice di City Life il 29 settembre e l’ultimo a Roma, nel parco centrale del Laghetto dell’Eur il 6 ottobre.

La manifestazione, è giunta alla sua terza edizione in Italia, ma Wanderlust già da 10 anni porta il Mindful Triathlon nei più importanti parchi del Mondo.

Corsa, yoga e meditazione

5 km di corsa o camminata guidata dagli adidas runner, 90 minuti di yoga e una meditazione guidata. L’esperienza che Wanderlust offre è un’esperienza immersiva di sfida e ispirazione, per trovare e riconoscere la versione migliore di ognuno. In un’unica giornata i partecipanti potranno anche rilassarsi con musica, cibo salutare, mercatini artigianali. Un lungo momento di evasione per prendersi cura di sé.

Siamo tutti diversi, con esigenze e motivazioni diverse. È per questo che Wanderlust 108 prevede per la giornata anche workshop e attività di benessere esperienziale, grazie alle attività “The Uncommons”: aerial yoga, acro-yoga, hooping, meditazione con campane tibetane, lezioni di yoga con i migliori insegnanti a livello internazionale.

Ci saranno inoltre diversi e interessanti speeches i cui temi saranno principalmente incentrati sul miglioramento di sé attraverso uno stile di vita sano e sostenibile, la meditazione e la pratica dello yoga, ma non solo.

Le attività di Adidas

Durante gli eventi Wanderlust 108 di Milano e Roma, adidas, in qualità di main partner, organizzerà attività coinvolgenti e immersive, portando i partecipanti a fare il pieno di sport e benessere.

I capi della collezione co-brandizzata Adidas x Wanderlust includono articoli prodotti con materiale “Parley Ocean Plastic™”, realizzati riciclando i rifiuti di plastica recuperati dagli oceani.

Saranno presenti inoltre con gli Adidas runners a Milano:

Per Milano:

Silvia Fascians

Paolo Bellomo

Eleonora D’Elicio

Saverio Ricciuti

L'Air Italy Area

Air Italy presenterà l’Air Italy Area e sarà il partner dell’Uncommon dynamic area, dove i partecipanti potranno praticare discipline sospesi in aria con i migliori trainer italiani e internazionali.

Jeep sarà protagonista con la Jeep Lounge, area nella quale sarà possibile cimentarsi nell’originale disciplina del Surfset Yoga. In più, i partecipanti avranno la possibilità di vivere un’esperienza di guida all’insegna dei valori del brand, con test drive a bordo dell’intera gamma Jeep.

Müller incontrerà il target Wanderlust 108 nella sua area "I Feel Good", il touch point che darà la giusta carica a tutti partecipanti al Triathlon grazie alla nuova linea I MIX GOOD.

L’esperienza è unica per l’Italia e permetterà ai partecipanti di immergersi in un livello emozionale molto forte.

Accompagneranno i partecipanti nella loro esperienza unica:

Denise Dellagiacoma: main talent yoga (Milano e Roma)

Linda Gastaldello: main talent yoga (Firenze) e main talent per la meditazione (Milano e Roma)

Ela Mare: main talent per la meditazione (Firenze)

Jennifer Ursillo: talent yoga (Milano e Roma)

Marta Milani: talent yoga (Firenze)

Nel 2019 saranno più di 50 gli eventi Wanderlust, distribuiti in 20 Paesi nei 5 continenti. “Find your true North”: è questa la mission di Wanderlust, ossia accompagnare ognuno nel proprio viaggio interiore, nel rispetto anche di tutto ciò che ci circonda.

Wanderlust

Wanderlust 108 ha come obiettivo aiutare l’individuo nel proprio percorso verso il benessere personale e di tutto quello che ci circonda, costruendo una community attorno alle pratiche per raggiungere la consapevolezza di sè, come lo yoga e la meditazione. Numerosi studi provano come tali discipline siano in grado di apportare diversi benefici, tra cui la riduzione dell’ansia e il miglioramento delle proprie abilità cognitive. Wanderlust 108 aiuta a raggiungere quindi una maggiore ‘consapevolezza’ in modo accessibile, completo, aperto a tutti e divertente.

Perché 108?

108 è un numero sacro dello yoga e ci ricorda che cosa tutti noi abbiamo in comune:

· - “1”= Unione: l’idea che siamo accomunati da umanità e compassione

· - “0”= Completezza: siamo come un cerchio, ininterrotti e completi

· - “8”= Infinite possibilità̀: siamo tutti in viaggio verso la scoperta del proprio Vero Nord

Per maggiori informazioni sulle tappe italiane di Wanderlust 108, gli ospiti, i nuovi talents, e gli sponsor è possibile tenersi aggiornati visitando: https://wanderlust.com/it/ita/108s

Biglietti

I biglietti per gli eventi Wanderlust 108 di FIRENZE, MILANO, ROMA, sono disponibili on line su https://wanderlust.com/it/ita/108s/

Sono previste 2 tipologie di tickets:

· Il Ticket 108, che comprende l’ingresso al Mindful Triathlon (corsa 5k + yoga + meditazione) e alle attività the uncommons, la fandana di Wanderlust e una welcome bag. Il prezzo dei biglietti cresce nel tempo, premiando chi li acquista per primo.

· Il Ticket 108 Premium è il pacchetto che oltre al Ticket 108, include un materassino per lo yoga, una borraccia, la postazione riservata di fronte al palco per la sessione yoga e un salutare picnic lunch appositamente pensato da Wanderlust (la Wanderlust Wanderbowl, una ciotola di riso senza glutine, disponibile in versione vegana o vegetariana, della frutta fresca di stagione e dell'acqua minerale). Il Ticket 108 Premium è disponibile in quantità̀ limitata.

2night SpA - è il produttore e l’organizzatore di Wanderlust 108 in Italia. Nata nel 2000 come società dedicata alla comunicazione nel mondo della nightlife, 2night oggi crea e realizza brand experiences uniche e progetti all’avanguardia per brand nazionali e internazionali attraverso 2night Lab, e continua a consigliare su 2night.it i percorsi più originali per conoscere i locali e i ristoranti della propria città.

Gli sponsor

Air Italy, è una Compagnia aerea italiana full-service di proprietà di AQA Holding (51% Alisarda, 49% Qatar Airways). Il network di Air Italy include voli diretti internazionali da Milano Malpensa per New York, Miami, Maldive, Zanzibar, Mombasa, Tenerife, Los Angeles, San Francisco, Toronto, Accra, Cairo, Dakar, Lagos e Sharm El-Sheikh.

Il network nazionale comprende: Roma, Napoli, Lamezia Terme, Catania, Palermo, Cagliari, Olbia, Torino, Bologna e Verona.

Jeep®, il brand globale del gruppo FCA conosciuto in tutto il mondo per i suoi SUV con capacità on road e off-road senza eguali e presente nella regione EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa) con una gamma completa che comprende i modelli Renegade, Compass, Cherokee, Grand Cherokee e Wrangler.

Müller, da oltre 20 anni, offre uno yogurt che è il perfetto connubio tra benessere e gusto. Lancia quest’anno I MIX GOOD, un’innovativa doppia vaschetta in cui il buono della frutta secca si combina ad un nuovo Bianco denso e fonte di proteine.