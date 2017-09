Yoga gratis: il 7 settembre al Parco Solari

Nell'ambito dell'iniziativa Yoga nei parchi vivi il verde in città edizione 2017, organizzata da Municipio 6 in collaborazione con l'Associazione Lasciati Respirare, giovedì 7 settembre al Parco Solari si terrà una lezione di yoga ad accesso gratuito.

La serie di appuntamenti a prezzo zero ha l'obiettivo di diffondere la disciplina dello yoga per promuovere un miglioramento della qualità di vita e un maggiore benessere psicofisico. La lezione avrà luogo dalle 18:45 alle ore 20.

Per partecipare è necessario portare un tappetino per la pratica. Maggiori informazioni disponibili ai seguenti contatti: lasciatirespirare1@hotmail.it, 3482602607. Prossima data della rassegna il 9 settembre ai giardini “La Cordata” di via Zumbini 6.