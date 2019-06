Milano, la giornata Internazionale Yoga 2019 a NoLo

Giunge alla seconda edizione la Giornata Internazionale dello Yoga nell’area metropolitana NoLo di Milano, che si terrà il 21 giugno al parco Martesana a partire dalle ore 19, promossa da Silvia Speziali in collaborazione con Teresa Pillan.

La Giornata Internazionale dello Yoga torna dunque ad invadere pacificamente NoLo, uno dei quartieri più vivaci e multietnici di Milano, con la sua complessità, i suoi problemi e le contraddizioni ma anche con una potentissima energia volta al cambiamento.

Integrazione e riqualificazione sono le parole chiave di questo processo, spinto da un potente motore quale quello dell’aggregazione.

NoLo è un susseguirsi di iniziative che, lanciate e coordinate dall’attivissima social street, vanno da Radio NoLo, la webradio di quartiere, al seguitissimo Festival canoro Sannolo, dal gruppo di lettura ai progetti di sostenibilità ambientale. Per arrivare a Biennolo, neonata biennale d’arte contemporanea.

In questo fermento di attività, si inserisce la Giornata Internazionale dello Yoga, sancita dalle Nazioni Unite, che si svolge in contemporanea in tutto il mondo per festeggiare il solstizio d’estate con una pratica di yoga gratuita, rivolta a partecipanti di tutte le età, anche alla prima esperienza, condotta da Silvia Speziali e da Teresa Pillan, insegnanti che operano nel quartiere e collaborano con diversi centri.

Una pratica yoga per accogliere e stare insieme, per riappropriarsi di spazi del quartiere e viverli.

Dopo il parco Trotter, che ha ospitato l’edizione 2018, quest’anno teatro dell’evento sarà il parco della Martesana. Spazio verde aperto e fiancheggiato dal canale della Martesana, frequentato da anziani, bambini e famiglie, multietnico e accogliente ma anche zona di confine, in cui esplodono talora tensioni sociali e violenza.

Quale occasione migliore dello yoga, messaggero di pace ed equilibrio con se stessi, gli altri e l’ambiente, per vivere in armonia uno spazio comune.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle 18,00 alla Cascina Martesana.

Alle 19:00 nel parco Martesana pratica yoga appositamente studiata per l’occasione e adatta a tutti nella magica atmosfera del suono delle campane tibetane.

A seguire, sempre nel parco Martesana, una Jam di Acroyoga, a cura del gruppo AcroNolers, aperta anche a chi si avvicina per la prima volta a questa spettacolare disciplina.

Gli AcroNolers danno spesso luogo ad incursioni estemporanee, sia nel quartiere che in altre zone della città, in occasione di eventi. Per lanciare l’iniziativa, saranno protagonisti il 7 e il 15 giugno di flashmob in punti strategici di NoLo.

L’iniziativa è supportata da sponsor locali quali l’agenzia ReMax di viale Monza 294 in veste di main sponsor, da Dental Pro e Loreto Print.

Le iscrizioni potranno essere effettuate online e direttamente il giorno della manifestazione.

I primi 100 iscritti riceveranno in omaggio l’esclusiva t-shirt dell’evento.

Reyoga, importante marchio italiano di prodotti per lo yoga, ha inserito la manifestazione di NoLo all’interno di ReAct, un programma dedicato all’impegno per il sociale.

La Giornata Internazionale dello Yoga a NoLo sarà dunque una grande festa dello yoga. Allo stesso tempo sarà un momento di aggregazione e di partecipazione per gli abitanti del quartiere e per chi non ci abita ma vorrà scoprirlo con lo yoga.

Appuntamento il 21 giugno per festeggiare tutti insieme la Giornata Internazionale dello Yoga e per muoversi e respirare all’unisono, in un saluto al sole collettivo.

















Programma

• Ore 18:00 - Ritrovo alla Cascina Martesana a Milano in Via Luigi Bertelli, 44

• Ore 19:00 - YOGA HATHA FLOW al Parco Martesana

Pratica yoga adatta a tutti con Silvia e Teresa

• Ore 20:15 - ACROYOGA JAM al Parco Martesana

(aperta anche a chi non ha mai provato questa disciplina e la vuole sperimentare per la prima volta)









Per informazioni:

Silvia Yoga Speziali

https://www.facebook.com/silviayogamilano/

Email: silviayogami@gmail.com