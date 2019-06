Lezioni di sport e sessioni di yoga: a Milano arriva "Healthytude", la settimana della salute

Salure, sport, alimentazione e tempo libero: sono questi i temi principali a cui è dedicata Healthytude, la settimana della salute in programma a Milano dal 21 al 23 giugno al The Mall.

L'iniziativa

Una tre giorni ricca di esibizioni sportive, incontri e lezioni con maestri di diverse discipline, oltre a sessioni di yoga collettive. Non solo: Healthytude è anche dedicata alle tematiche realtive all'alimentazione, alla ricerca scientifica e alla salute, grazie ai maggiori esperti del settore, guidati da un comitato scientifico presieduto da Enrico Gherlone, rettore dell’Università Vita - Salute San Raffaele di Milano.

Obiettivo? Vivere in salute, e raccontarlo nella cornice dell’Innovation Design District di Porta Nuova, trasformato per l’occasione in un vero e proprio polo del benessere.

Per scoprire il programma completo visitare il sito dedicato.

Ingresso gratuito.

