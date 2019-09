Yoga sotto le stelle 3.0

Per una notte dimentica i rumori e il caos cittadino, immergiti nella cornice del Teatro Burri, al Parco Sempione, e riconnettiti con il tuo io interiore.

Gli unici rumori che sentirai sono quelli meravigliosi della natura che ti circonda.



WAMI, in collaborazione con Spera Hot Yoga, ti invita ad una lezione di yoga e meditazione molto speciale, sotto le stelle, per riscoprire la bellezza del rapporto uomo-natura.



Ti aspettiamo sabato 28 settembre, dalle ore 19:00 presso il Teatro Continuo di Burri in Parco Sempione!