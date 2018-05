Young Signorino in concerto all'Alcatraz 30 giugno 2018

Uno scherzo? Una provocazione? Parte tutto da un'intervista dove Young Signorino, all'anagrafe Paolo Caputo, 19 anni, di Cesena, dichiara di sentirsi il "Figlio di Satana" (come recita nella canzone "Padre Satana") e di essere il "Marylin Manson" italiano. Gli hater si scatenano, la stampa si interessa: si usa un paragone azzardato, definendolo come provocazione l'"Aphex Twin della trap italiana".

Si scatena il finimondo. Il suo penultimo video "Mmh ha ha ha", parte in sordina, e poi inizia a diffondersi viralmente tra i fan, e sfonda gli 8 milioni di ascolti solo su Youtube. Il 15 maggio è uscito il terzo video "La danza dell'ambulanza", prodotto da Big Fish, e che fa seguito al già citato "Mmh ha ha ha" e "Dolce droga" (una canzone ispirata da Ludovico Einaudi, secondo Young Signorino). Il nome, dice durante l'intervista, gli è venuto come ispirazione dopo essere uscito dal come in cui era caduto a diciasette anni per abuso di sostanze farmacologiche.

Fu lì la prima volta in cui si sentì un signorino... certo è curioso che in letteratura l'unica citazione di "Young, Signorino" emerga nelle opere dello scrittore, parapsicologo e sostenitore dell'uso degli allucinogeni, Aldous Huxley.

Sabato 30 Giugno 2018

Bad Ass + Smashing + Young Signorino live @ Alcatraz – Milano

A breve disponibili only i ticket “early bird” a 5€

A seguire “Second Release” a 10€

Pre & Aftershow: Bad Ass + SMASHING WEDNESDAY.