Zacapa noir festival - 10 settembre

Da settembre Milano diventa la capitale del noir grazie a Zacapa Noir Festival, il nuovo progetto letterario ideato dal prestigioso rum guatemalteco.Si inizia il 10 settembre con Jeffery Deaver, autore de Il collezionista d'ossa, che dialogherà con Carlo Lucarelli.



Nell’ottica di raccontare un concetto di lusso di un tempo ben speso e l’importanza di storie che impreziosiscono il quotidiano, Zacapa costruisce una nuova idea di esperienza letteraria, diventando un ponte tra mondi che condividono la stessa idea di piacere e ricchezza culturale. Luogo dell’incontro sarà infatti il MEMO Restaurant: un ristorante, ex cinema-teatro, che conserva il sapore degli iconici jazz club, con una raffinata selezione di musica live che andrà ad accompagnare una cena con degustazione, prima di introdurre il talk degli ospiti della serata.



Per informazioni e prenotazioni delle cene:



MEMO Restaurant - via Monte Ortigara, 30 - Milano.



Sito: www.zacapanoirfestival.it



Mail: info@zacapanoirfestival.it



Tel: 02/54019856



Le cene iniziano alle ore 20.30. Prezzo: 40€