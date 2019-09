Zacapa noir festival - 2 ottobre

Terzo appuntamento del Zacapa Noir Festival con ospiti David Lagercrantz e Carlos Zanón. Una cena con degustazione che vedrà i due scrittori dialogare assieme a Paolo Roversi.



Luogo dell’incontro sarà il MEMO Restaurant: un ristorante, ex cinema-teatro, che conserva il sapore degli iconici jazz club, con una raffinata selezione di musica live che andrà ad accompagnare una cena con degustazione, prima di introdurre il talk degli ospiti della serata.



Zacapa Noir Festival proseguirà fino a giugno 2020, con un calendario di altri 16 incontri:



9 ottobre – Miriam Toews con Valeria Parrella



23 ottobre – Luis Sepúlveda con Mirko Zilahy



6 novembre –Sandrone Dazieri e Edda con Alba Solaro



20 novembre – André Aciman con Carlo Annese



27 novembre – Alicia Giménez–Bartlett con Cristina Guarinelli



4 dicembre – Ilaria Tuti e Cristina Cassar Scalia con Alberto Riva



22 gennaio - Simona Vinci e Loriano Macchiavelli con Paolo Soraci



13 febbraio - Ryan Gattis con Giacomo Papi



19 febbraio - David Peace e Enrico Franceschini con Carlo Annese



4 marzo – Veit Heinichen e Andrea Cotti con Paola Zanuttini



18 marzo – Alan Parks con Valerio Varesi



25 marzo – Maurizio de Giovanni con Carlo Annese



8 aprile – Hannah Tinti con Nadia Terranova



6 maggio – Michael Zadoorian e Tony Laudadio con Alba Solaro



27 maggio – Tayari Jones con Francesco Costa



8 giugno – Daniel Woodrell con Piero Colaprico





Per informazioni e prenotazioni delle cene:



MEMO Restaurant - via Monte Ortigara, 30 - Milano.



Sito: www.zacapanoirfestival.it



Mail: info@zacapanoirfestival.it



Tel: 02/54019856