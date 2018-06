"Zarro Night": il 23 giugno al Magnolia con gli Eiffel 65

Sabato 23 giugno Zarro Night arriva per la prima volta al Magnolia in compagnia degli Eiffel 65, tra creste e vestiti fluo.

Si balla sulla musica di Party Boomers e di The Bounce Party, con una selezione di dance, hip hop e trap. In omaggio per le ragazze, poi, gadget a tema.

Come sempre il dress code prescritto dal format prevede tutti i vestiti e gli accessori "tamarri" che si possano sfoggiare: occhiali da sole, canotte e cappellini da baseball, scarpe da tennis, basket o running.