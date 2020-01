Torna la Zarro Night, la grande festa fluo per ballare tutta la notte

Sabato 25 gennaio al Live Music Club di Trezzo sull’Adda torna il divertimento della Zarro Night, un mega fluo per ballare tutta la notte.

La festa

Colori, musica dance e grandi emozioni per uno dei party più conosciuti a Milano e nell'hinterland. Come ogni Zarro Night è richiesto un dress code super fluo e non ci sarà nessuna selezione all’ingresso. Gadget per tutti, con i Party Boomers in consolle e l'animazione delle Glitterine.