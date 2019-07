La folle gara sul Naviglio con zattere fatte di cartone: ecco la 'Carton Boat Race'

Si chiama 'Carton Boat Race' ed è la folle sfida che sabato 6 luglio vedrà delle zattere costruite con il cartone navigare lungo il Naviglio. Accadrà a partire dalle 14 a Turbigo. L'appuntamento è sull'Alzaia.

"Costruisci la tua barca di cartone e naviga sul Naviglio!". Questo l'invito che gli organizzatori rivolgono a tutti coloro che vogliono partecipare al pazzo evento di sabato, giunto alla seconda edizione. Gli iscritti avranno due ore e mezza a disposizione per costruire le imbarcazioni, sulle quali potranno navigare con pagaie di qualsiasi tipo.

Come partecipare

Per partecipare è necessario innanzitutto dare vita a un equipaggio, ovvero un gruppo costituito al massimo da cinque persone, delle quali due dovranno poi imbarcarsi sulla zattera. Gli iscritti dovranno essere maggiorenni e in grado di nuotare (nel caso dei 'marinai' del team), nonché avere un supporto al gallaggiamento "munito di chiusura in vita e al torace (misura di sicurezza applicabile solo ai componenti “imbarcati”)", come si legge nel regolamento dell'iniziativa.

L'iscrizione è a numero chiuso, con un numero massimo di partecipanti pari a 40. Per iscriversi ogni equipaggio dovrà versare 50 euro, quota che darà diritto a partecipare alla gara, ritirare le t-shirt ufficiali e i premi alla fine della sfida. Per maggiori info ed iscrizioni: www.comune.turbigo.mi.it,