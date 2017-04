Zelig lab ontheroad - Basiano

COS'è LO ZELIG LAB ON THE ROAD? Il Laboratorio artistico Zelig è l'occasione per scoprire come nascono i grandi personaggi del cabaret italiano, gli sketch più spassosi, i tormentoni più vincenti. I Laboratori Zelig sono uno spazio di studio e sperimentazione di nuove forme di comicità, scritta e agita, all'interno del quale si ha la possibilità di provare idee, definire uno stile o i tratti di un personaggio con il contributo della direzione artistica di Zelig. Un luogo protetto dove i comici possono provare e riprovare nuovo materiale che viene aggiustato in base alle reazioni del pubblico, ma anche e soprattutto in base al lavoro con gli autori del mondo Zelig, sino a diventare repertorio. INFO www.lamegaditta.it Orari d'apertura: Lunedì 17,00-24,00 Martedì-Giovedì 08,00-24,00 Venerdì-Sabato 08,00-01,00 Domenica 08,00-24,00 � Via San Basilio 7, 20060 - Basiano (MI) ✆ 388 182 6488 � info@lamegaditta.it