Zen Circus: il concerto il 19 aprile all'Alcatraz

Giovedì 19 aprile gli Zen Circus suoneranno all'Alcatraz in occasione del tour di supporto al loro ultimo disco di inediti Il fuoco in una stanza, in uscita il 2 marzo 2018.

Attivi da 18 anni, Appino, Ufo e Karim rappresentano un punto di riferimento nello scenario indie rock italiano, con un stile che si ispira al rock degli americani Violent Femmes, senza disconoscere l'eredità di cantautori italiani come Lucio Dalla, Rino Gaetano e Piero Ciampi.

Il loro decimo e penultimo album, Terza Guerra Mondiale, si è qualificato alla sesta posizione della Classifica FIMI/Gfk dei dischi più venduti in Italia.