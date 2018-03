Zena singers concerto live al Teatro Blu di via Cagliero

Un Concerto di musica dal vivo. La band Zena Singers eseguirà brani dei maggiori cantautori genovesi alternati a letture recitate. Evento promosso dall'Associazione Culturale Lanna di Genova presso il Teatro Blu di via Cagliero 26. Zena Singers è una storica band di Genova composta da 5 musicisti: Elio Giuliani (Voce e Pianoforte) Andrea Sirianni (Chitarra Elettrica) Luciano Minetti (Batteria) Monica Rossi (Tastiera Percussioni e Voce) Oriano Viappiani (Chitarra Basso)inoltre saranno in scena Flavia Pareto e Andrea Tobia (voci narranti)e Claudio Giannoni (Luci ed Audio). Durante il concerto verranno raccontate le canzoni e i cantautori della scuola genovese seguendo un percorso musicale attraverso le pagine più belle di alcuni tra i massimi cantautori della musica italiana . L’obiettivo è abbattere gli steccati tra cultura e spettacolo, tra arte e intrattenimento, esaltando la grandezza della canzone cantautorale genovese. Il concerto farà “rivivere” l’atmosfera effervescente e rivoluzionaria di quegli anni. E ad aggiungere "sapore" alla serata, alla fine del concerto ci sarà un assaggio di focaccia genovese doc. Prenota a zenasingersliveconcert@gmail.com oppure +39 3802812735

Biglietto posto unico 10 euro ridotto 7 euro

Teatro Blu Milano – via Cagliero 26 – 20125 Milano – www.teatroblu.org

