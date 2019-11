Zig zag: the final cut

Come già annunciato, sabato 30 novembre sarà l’ultimo giorno di Zig Zag (San Donato Milanese, via Libertà 10) e verrà festeggiato con un’apertura straordinaria, con orario continuato dalle 9.00 fino alle ore 20.00. Nel corso della giornata saranno presenti musicisti, autori, lettori che in questi anni hanno contribuito a definire la programmazione culturale negli incontri di Zig Zag, definendone l’identità. Il programma dell’appuntamento, vista la particolarità del momento, arrivato dopo trent’anni di attività, sarà un fitto susseguirsi di proposte, tra interpretazioni musicali e letterarie, senza soluzione di continuità e con qualche sorpresa da scoprire nel corso della giornata. Sarà anche l’opportunità per usufruire delle promozioni e delle offerte del vasto e selezionato catalogo di Zig Zag, tra dischi (con una bella collezione di vinile), film e libri. Non mancheranno, come del resto è stata tradizione in tutti questi anni, le occasioni per uno o più brindisi che, nel singolare, mutevole e imprevedibile contesto diventeranno la cornice ideale per salutarsi, rinnovando l’augurio che l’esperienza culturale cresciuta e sviluppatosi con Zig Zag possa diventare un patrimonio condiviso da tutti. L’ingresso è libero e gratuito, con posti a sedere limitati (si raccomanda, nel caso, la prenotazione). Per ulteriori informazioni: www.zigzaglibricd.com, www.zigzaglive.blogspot.com o 025272125.